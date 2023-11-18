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Сегодня, 13:54

У Бессмертного из «Динамо» нет опции выкупа. Игроком интересуется «Зенит»

«Зенит» интересуется Бессмертным — в контракте защитника «Динамо» нет опции выкупа
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Станислав Бессмертный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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У защитника «Динамо» Станислава Бессмертного, которым интересуется «Зенит» по информации «СЭ», нет опции выкупа.

Это значит, что без решения «Динамо» 19-летний футболист не может перейти в петербургский клуб. Сами бело-голубые не заинтересованы в продаже перспективного защитника. «Зенит» пока не обращался к «Динамо» на тему покупки игрока.

В этом сезоне Бессмертный провел за основную команду «Динамо» 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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