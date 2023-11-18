У Бессмертного из «Динамо» нет опции выкупа. Игроком интересуется «Зенит»

У защитника «Динамо» Станислава Бессмертного, которым интересуется «Зенит» по информации «СЭ», нет опции выкупа.

Это значит, что без решения «Динамо» 19-летний футболист не может перейти в петербургский клуб. Сами бело-голубые не заинтересованы в продаже перспективного защитника. «Зенит» пока не обращался к «Динамо» на тему покупки игрока.

В этом сезоне Бессмертный провел за основную команду «Динамо» 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.

«Зенит» планирует расстаться с Суторминым и Ерохиным, и интересуется двумя игроками «Урала»