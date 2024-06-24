В «Коньяспоре» опровергли информацию о предложении «Локомотива» по Ндао

Спортивный директор «Коньяспора» Сулейман Огуз прокомментировал информацию об интересе к нападающему Алассану Ндао со стороны «Локомотива».

«Это неправда. Мы не получали никаких предложений по Ндао», — приводит слова Огуза Sport24.

Ранее Transfer Cephesi сообщал, что московский клуб предложил за 27-летнего сенегальца 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне Ндао провел 40 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.