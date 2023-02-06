В «Краснодар» зимой не поступало предложений по трансферу Сперцяна

«Краснодар» не получал предложений в зимнее трансферное окно по трансферу 22-летнего армянского полузащитника команды Эдуарда Сперцяна, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в российский клуб не обращались с предложениями по Сперцяну. Отмечается, что ПСВ сохраняет интерес к футболисту и рассмотрит его подписание в летнее трансферное окно.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его контракт с краснодарцами рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне армянский футболист провел 16 матчей в РПЛ, забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.