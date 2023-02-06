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Сегодня, 19:06

В «Краснодар» зимой не поступало предложений по трансферу Сперцяна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Краснодар» не получал предложений в зимнее трансферное окно по трансферу 22-летнего армянского полузащитника команды Эдуарда Сперцяна, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в российский клуб не обращались с предложениями по Сперцяну. Отмечается, что ПСВ сохраняет интерес к футболисту и рассмотрит его подписание в летнее трансферное окно.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его контракт с краснодарцами рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне армянский футболист провел 16 матчей в РПЛ, забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-krasnodar-zimoi-ne-postupalo-predlozhenii-po-transferu-spercyana-225751/
Эдуард Сперцян
Футбол
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ФК Краснодар
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