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Сегодня, 21:54

В «Краснодаре» прокомментировали информацию о болезни Сафонова

Константин Белов
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Пресс-атташе «Краснодара» Антон Тихий в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию журналиста Ивана Карпова о болезни у вратаря Матвея Сафонова.

«Болезнь Сафонова? Мы не комментируем здоровье наших футболистов», — сказал Тихий «СЭ».

Сообщалось, что голкипер пропустит матч против «Локомотива» в чемпионате России, который состоится в субботу 18 марта, а также товарищескую игру сборной России против Ирана, запланированную 23 марта в Тегеране.

Вместо Сафонова в расположение национальной команды вызван вратарь «Сочи» Сослан Джанаев.

Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
ФК Краснодар
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