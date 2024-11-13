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Сегодня, 13:44

В «Краснодаре» прокомментировали решение распустить вторую команду

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер Академии ФК «Краснодар» Максим Савостин отреагировал на информацию о том, что вторую команду распустят.

— Будет-ли играть «Краснодар-2» на следующий сезон во второй лиге?

— В связи с тем, что многие ребята уйдут в аренду, в ФНЛ, оставшегося количество и качества ребят 2005 и 2006 годы не остаточно для того, чтобы играть во второй лиге. Через год воспитанники 2007 года закончат молодежный чемпионат, и мы снова будем представлены во второй лиге.

Ранее «СЭ» стало известно, что «Краснодар» решил распустить вторую команду на неопределенный срок.

«Краснодар-2» выступает во Второй лиге дивизион «Серебро». На данный момент команда занимает предпоследнее место, потеряв шансы на попадание во второй этап для повышения в Первую лигу.

ФК Краснодар
ФК Краснодар-2

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