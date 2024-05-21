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Сегодня, 13:00

В «Краснодаре» выбрали трансферную цель на грядущее лето

Алина Савинова
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«Краснодар» планирует усилить позицию центрального защитника в летнее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Однако, как отмечает источник, кандидаты на это место пока не называются.

В нынешнем сезоне РПЛ команде Мурада Мусаева осталось провести всего один матч. 25 мая «Краснодар» на своем поле примет лидера чемпионата — «Динамо».

По итогам 29 туров «Краснодар» с 53 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» уступают «Динамо» 3 очка, а идущему на второй позиции «Зениту» — 1 балл.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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