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Сегодня, 23:05

В «Краснодаре» заявили, что не рассчитывают на возвращение Ботхейма

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков заявил, что клуб не рассчитывает на полузащитника Эрика Ботхейма.

«Я точно знаю, что процесс не закончился. Юристы клуба уже отправили заявления в соответствующие органы, подали апелляцию. Надеемся ли мы на его возвращение? Нет, зачем? Он расторг контракт», — приводит слова Толстикова Metaratings.ru.

Ботхейм перешел в «Краснодар» в декабре 2021 года. Он подписал контракт до июня 2025 года. Нападающий покинул клуб весной прошлого года вместе с другими легионерами. Сейчас норвежец выступает за итальянскую «Салернитану».

Источник: https://metaratings.ru/news/v-krasnodare-zayavili-chto-ne-rasschityvayut-na-vozvrashenie-botkheima-231698/
Эрик Ботхейм
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