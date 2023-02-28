В «Краснодаре» заявили, что не рассчитывают на возвращение Ботхейма

Сегодня, 23:05
Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков заявил, что клуб не рассчитывает на полузащитника Эрика Ботхейма.
«Я точно знаю, что процесс не закончился. Юристы клуба уже отправили заявления в соответствующие органы, подали апелляцию. Надеемся ли мы на его возвращение? Нет, зачем? Он расторг контракт», — приводит слова Толстикова Metaratings.ru.
Ботхейм перешел в «Краснодар» в декабре 2021 года. Он подписал контракт до июня 2025 года. Нападающий покинул клуб весной прошлого года вместе с другими легионерами. Сейчас норвежец выступает за итальянскую «Салернитану».