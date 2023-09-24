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Сегодня, 12:59

В «Крылья Советов» считают, что Рахманович полностью адаптировался в клубе

Руслан Минаев
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал игру хавбека Амара Рахмановича в этом сезоне.

«Он полностью адаптировался, понял требования тренерского штаба и понял, чего ждать от каждого игрока — все равно у нас была текучка в составе, когда он приходил. Думаю, дело в сыгранности, времени, адаптации к чемпионату. Сейчас нашли ему место, где он наиболее полезен. Никто не сомневался, что он — качественный игрок. Всему свое время», — цитирует Корниленко Metaratings.ru.

В этом сезоне 29-летний босниец провел за «Крылья» 8 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Амар Рахманович
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