В «Крыльях» намерены вернуться к обсуждению российского гражданства для Фернандо и Гарре

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответилна вопрос о возможном получении российского гражданства двумя легионерами команды — бразильцем Фернандо Костанцей и аргентинцем Бенхамином Гарре.

«По этим вопросам мы будем разговаривать в конце сезона. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы достойно завершить вторую часть. На данный момент мы договорились вернуться к этому вопросу в конце сезона», — приводит слова Корниленко Metaratings.ru.

В начале марта о желании получить российский паспорт «Матч ТВ» заявил Бенхамин Гарре, перешедший в «Крылья» зимой 2023 года. Фернандо стал игроком самарцев зимой 2022 года.