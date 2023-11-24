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Сегодня, 18:10

В «Крыльях» ответили на вопрос о возможной операции полузащитника Салтыкова в зимнее межсезонье

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос о возможной операции по восстановлению колена полузащитника Никиты Салтыкова в зимнее межсезонье.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Салтыков может перенести небольшую операцию по чистке коленного сустава этой зимой.

«Пока нет решения насчет операции в зимнее межсезонье. Никита готовится к матчам. В скольких из трех последних игр в этом году он сыграет, это будет решать тренерский штаб команды», — сказали «СЭ» в пресс-службе самарцев.

Салтыков в этом сезоне провел 18 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 2 миллиона евро.

ФК Крылья Советов (Самара)
Никита Салтыков
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