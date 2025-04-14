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14 апреля, 20:24

В «Крыльях» ответили на вопрос о возможной оплате части трансферов за счет пожертвований болельщиков

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о пожертвованиях болельщиков на трансферы команды.

— Важный вопрос про ваш Telegram-канал. Комментарии там оставлять можно только за звезды (платные реакции. — Прим. «СЭ»). Вы сказали, что болельщики будут вносить вклад в развитие Самарского футбола. Значит ли это, что можно как-то посодействовать трансферам? Пожертвовать миллиард звезд, например.

— Это должно быть, конечно, нормальное количество звезд и донатов. Скорее хочется сделать так, чтобы вовлеченность в моем канале росла, но при этом была конструктивна и точечна. Небольшой ценз создает, чтобы не создавать спама. Очень благодарен той армии подписчиков, которая у меня уже есть. Я приближаюсь к первому миллиону. Скорее всего вместе будем думать, на что можно будет в дальнейшем направить эти донаты.

— Сколько уже собрано звезд?

— Навскидку не скажу. Мы находимся на начальной стадии.

— Будут ли скидки журналистам?

— Скидки журналистам мы не делаем (смеется).

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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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