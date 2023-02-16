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Сегодня, 15:35

В «Крыльях» подтвердили, что «Локомотив» заплатил 400 миллионов рублей за Пиняева и Глушенкова

Микеле Антонов
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В пресс-службе «Крыльев Советов» подтвердили «СЭ», что «Локомотив» заплатил самарскому клубу 400 миллионов рублей за полузащитника Сергея Пиняева и нападающего Максима Глушенкова.

«Информация о выплате «Локомотивом» 400 миллионов рублей за Пиняева и Глушенкова верна», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее «РБ Спорт» сообщил о выплате железнодорожниками 400 миллионов рублей за трансферы россиян.

Пиняев и Глушенков перешли из «Крыльев Советов» в «Локомотив» в это зимнее трансферное окно. Оба футболиста подписали контракты с московским клубом до конца 2026 года.

Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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