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Сегодня, 12:50

В «Крыльях» рассказали, когда перенесший сотрясение мозга полузащитник Ушаков вернется в Самару

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос «СЭ» о том, когда полузащитник команды Егор Ушаков, получивший сотрясение мозга в выездном матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики» (2:1), сможет вернуться в Самару.

На 19-й минуте встречи, которая состоялась 19 сентября, Ушакова заменили после столкновения с одним из футболистов «Балтики». Позднее ему вызвали скорую помощь и доставили в одну из больниц Калининграда.

«Сейчас команда находится в Краснодаре, Егора Ушакова с нами нет. Он продолжает свое восстановление в Москве после травмы. Надеемся, что он вернется в расположение команды после ноябрьской паузы на сборные», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба

Ушаков перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из ЦСКА 13 сентября. Матч против «Балтики» стал для него вторым в составе самарцев.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Егор Ушаков
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