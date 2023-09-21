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Сегодня, 12:00

В «Крыльях» рассказали, когда в Самару вернется полузащитник Ушаков, который получил сотрясение мозга

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос «СЭ» о том, когда полузащитник команды Егор Ушаков, получивший сотрясение мозга в выездном матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики» (2:1), сможет вернуться в Самару.

На 19-й минуте встречи Ушакова заменили после столкновения с одним из футболистов «Балтики». Позднее ему вызвали скорую помощь и доставили в одну из больниц Калининграда.

«Игрок чувствует себя лучше. В ближайшее время ждем возвращения Егора Ушакова в Самару. Надеемся, что завтра прилетит из Калининграда», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ушаков перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из ЦСКА 13 сентября. Матч против «Балтики» стал для него вторым в составе самарцев.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Егор Ушаков
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