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Сегодня, 08:15

В «Крыльях» рассказали, от чего зависит восстановление Гарре

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов ответил на вопрос «СЭ» о ходе восстановления полузащитника Бенхамина Гарре.

«Можно сказать, восстановление проходит поэтапно. Все идет по плану. Когда будет [готов] - не могу точно сказать. Скажу сроки, а потом что-то будет не так. Все зависит от возможностей организма, от того как ткани будут зарастать и восстанавливаться», — сказал Артамонов «СЭ».

24-летний аргентинец пропустил пять последних матчей самарцев во всех турнирах. В последний раз Гарре выходил на поле в матче против «Ростова» (1:3) во втором туре РПЛ.

ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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