Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:39

В «Крыльях Советах» назвали новость о возможной отставке Осинькина слухами

Константин Белов
Корреспондент
Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию, что главного тренера команды Игоря Осинькина уволят после матча 11-го тура РПЛ против «Локомотива», который пройдет 6 октября.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Сергей Игнашевич сменит Осинькина на посту главного тренера самарской команды.

«Осинькина уберут из «Крыльев Советов» после матча с «Локомотивом»? В первый раз слышу эту информацию. Слухи не комментируем», — сказал Корниленко «СЭ».

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с лета 2020 года. После 9-го тура команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.

Сергей Игнашевич
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Экс-чиновница Шинкарук внесена в перечень экстремистов и террористов
Украина попросила МОК не допускать детей из России на турниры под флагом
Снизил зарплату ради армейцев и попал в немилость депутатов Госдумы. Что нужно знать о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА
Associated Press раскрыло условия Киева по прекращению огня
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Константин Хабенский вернется к роли следователя Родиона Меглина в «Методе 3»
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Черевченко надеется, что «Локомотив» продолжит идти на лидирующих позициях в РПЛ
Черевченко: «Первое место — нормальное явление для «Зенита»
Пьянич — образцовый диспетчер с уникальными штрафными. Находка для ЦСКА, вопрос только в форме и мотивации
Агент Маркиньоса ответил на вопрос, когда футболист вернется в расположение «Спартака»
Полузащитник Пьянич прошел медосмотр для перехода в ЦСКА
«Не думаю, что он до такой степени превратился в злодея». Акинфеев отреагировал на Вернблума и выдал пачку историй
Сегодня
Вчера
Неделя