В «Крыльях Советах» назвали новость о возможной отставке Осинькина слухами

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию, что главного тренера команды Игоря Осинькина уволят после матча 11-го тура РПЛ против «Локомотива», который пройдет 6 октября.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Сергей Игнашевич сменит Осинькина на посту главного тренера самарской команды.

«Осинькина уберут из «Крыльев Советов» после матча с «Локомотивом»? В первый раз слышу эту информацию. Слухи не комментируем», — сказал Корниленко «СЭ».

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с лета 2020 года. После 9-го тура команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.