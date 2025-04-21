Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:40

В «Крыльях Советах» сообщили, что общаются с футболистами, у которых этим летом заканчиваются контракты

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболистов, у которых заканчиваются контракты этим летом.

«У нас процесс не останавливается. Мы тренируемся и работаем в одном месте. У нас офис находится на базе в Самаре. И все находится в шаговой доступности от административного штаба. Мы со всеми в режиме лайва общаемся. Просто о каких-то результатах сможем сообщить чуть позже. Мы общаемся со всеми игроками, у которых истекают летом контракты. Идет процессы переговоров. Но ты не можешь договариваться о будущем, пока непонятны все условия. Шаг за шагом мы формируем свое видение команды на будущий сезон», — сказал Тер-Абрамян «СЭ».

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков.

ФК Крылья Советов (Самара)
Читайте также
В Алматы умерли два участника полумарафона
Путин рассказал подробности удара ВС РФ по Сумам
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
В Россию прибыл с визитом султан Омана. Что нужно знать
Кто все-таки будет чемпионом России
Уехавших из России атлетов хотят лишить спортивных званий
Популярное видео
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя