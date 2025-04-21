В «Крыльях Советах» сообщили, что общаются с футболистами, у которых этим летом заканчиваются контракты

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболистов, у которых заканчиваются контракты этим летом.

«У нас процесс не останавливается. Мы тренируемся и работаем в одном месте. У нас офис находится на базе в Самаре. И все находится в шаговой доступности от административного штаба. Мы со всеми в режиме лайва общаемся. Просто о каких-то результатах сможем сообщить чуть позже. Мы общаемся со всеми игроками, у которых истекают летом контракты. Идет процессы переговоров. Но ты не можешь договариваться о будущем, пока непонятны все условия. Шаг за шагом мы формируем свое видение команды на будущий сезон», — сказал Тер-Абрамян «СЭ».

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков.