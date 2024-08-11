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Сегодня, 19:45

В «Крыльях Советов» надеются, что победа над «Факелом» придаст команде уверенности

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с «СЭ» высказался о первой победе команды в РПЛ.

Ранее «Крылья Советов» обыграли «Факел» в рамках 4-го тура РПЛ (2:0).

«Очень рады, что сегодня пришло столько болельщиков, и что мы дома одержали первую победу в этом чемпионате. Мы также рады, что сыграли сзади на ноль. Забили хорошие голы! Надеемся, что эта победа добавит нам уверенности в следующих матчах. Нам очень приятно, что к нам приехал Эдуардо Лобос. Мы с ним пообщались. Он тоже рад. Поэтому пускай теперь приезжает почаще. Приносит удачу? Да», — сказал Корниленко «СЭ».

«Крылья Советов» одержали первую победу в РПЛ и с 3 очками расположились на 13-м месте в турнирной таблице. «Факел» с одним очком — на последней строчке.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
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