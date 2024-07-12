Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев: «Зенит» не хочет продавать Коваленко»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб полузащитника петербургского «Зенита» Александра Коваленко.

«Зенит» не хочет продавать Коваленко. Если от них будет приемлемое для «Крыльев» предложение по аренде Александра, то мы сможем рассмотреть этот вариант. Право выкупа? Тут вопрос к «Зениту» и самому Коваленко. Насколько я знаю, Саша не против вернуться в «Крылья». Все зависит от условий, на которых эта сделка возможна», — цитирует Андреева Sport24.

Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи». В сезоне-2023/24 он сыграл 14 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Контракт 20-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.