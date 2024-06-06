В «Крыльях Советов» обозначили планы клуба на летнее трансферное окно

Сегодня, 22:32
Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.
«Мы хотим сохранить наш состав. Чем меньше игроков от нас уйдет, тем стабильнее будет выглядеть команда. «Крылья» будут точечно усиливаться летом. Если кто-то покинет клуб, то будем искать замену по этим позициям.
Спрос на легионеров «Крыльев»? Ни по одному иностранцу официальных обращений в клуб не было», — цитирует Андреева Sport24.
В завершившемся сезоне команда Игоря Осинькина заняла девятое место в таблице РПЛ.