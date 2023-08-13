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Сегодня, 12:12

В «Крыльях Советов» объяснили, почему Салтыкову потребовалась помощь врачей в конце матча с «Локомотивом»

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника команды Никиты Салтыкова после матча 4-го тура РПЛ-2023/24 против «Локомотива» (1:1).

Салтыков был заменен на 90-й минуте матча после падения в центре поля. Футболист покидал поле в сопровождении врачей.

«У Салтыкова просто очень сильно свело икроножную мышцу. В раздевалке уже отпустило. Сможет ли он помочь команде в следующем матче? По следующему матчу решает тренер, только он определяет состав», — сообщила пресс-служба клуба «СЭ».

В этом сезоне Салтыков провел за «Крылья Советов» 5 матчей и забил 2 гола. Команда после 4-го тура идет на промежуточном четвертом месте в чемпионате России, набрав 8 очков. На шестом месте идет ЦСКА с шестью очками, который свой матч 4-го тура сыграет дома против «Сочи», в воскресенье.

В 5-ом туре «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Рубином». Встреча пройдет в пятницу, 18 августа.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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