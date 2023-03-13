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Сегодня, 10:52

В «Крыльях Советов» объяснили, почему Солдатенков не сыграл против ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, почему защитник Александр Солдатенков не сыграл в 19-м туре РПЛ против ЦСКА (0:4).

«Солдатенков был в заявке, но не играл, потому что у него маленькая травма. Мы решили его приберечь. В принципе он мог выйти на поле, но в этом не было смысла», — сказал Осинькин «СЭ».

В нынешнем сезоне 26-летний Солдатенков провел за «Крылья Советов» 24 матча во всех турнирах и отметился голевой передачей.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Солдатенков
Игорь Осинькин
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