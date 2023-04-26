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Сегодня, 19:50

В «Крыльях Советов» объяснили, зачем гендиректор клуба подал в отставку

Алина Савинова
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Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков прокомментировал отставку гендиректора клуба Вадима Андреева.

— Таким образом мы привлекали внимание к судейскому вопросу. И должны получить официальный ответ, — приводит «РБ Спорт» слова Дьякова.

— Какую вы ожидаете реакцию футбольных властей?

— Какую-то ждем. Что фантазировать?

— Как вы реагируете на комментарии, что так клуб просто шантажирует футбольное руководство?

— Я не слышал подобного. Каждый трактует ситуацию для себя, как хочет. У нас была цель привлечь внимание к проблеме.

24 апреля генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что подал в отставку со своего поста из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zadacha-by-la-podsvetit-problemy-s-sudejstvom-v-kry-l-yah-ob-yasnili-zachem-gendirektor-kluba-podal-v-otstavku/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Дьяков
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