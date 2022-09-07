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7 сентября, 11:28

В «Крыльях Советов» отреагировали на попадание игроков клуба в расширенный состав сборной России

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на попадание игроков команды в расширенный состав сборной России.

Сегодня, 7 сентября, был объявлен расширенный состав национальной команды на сентябрьский сбор. В список из 35 футболистов попали четыре игрока самарского клуба — вратарь Иван Ломаев и полузащитники Александр Коваленко, Максим Глушенков и Роман Ежов.

«Это очень здорово для наших игроков. Мы стараемся развивать футболистов. И мы очень ценим то, что тренерский штаб сборной России внес в расширенный список наших игроков. Мы пожелаем им удачи. И будем надеяться на то, что они окажутся в окончательном списке», — сказал Корниленко «СЭ».

24 сентября сборная России проведет товарищеский матч против Киргизии. Игра состоится в Бишкеке. Подробный график сентябрьского сбора и окончательный состав российской команды будут опубликованы позднее.

Сборная России по&nbsp;футболу. Сборная России объявила расширенный состав на матч с Киргизией
Сергей Корниленко
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Ежов
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