Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:09

В «Крыльях Советов» прокомментировали информацию об интересе клуба к Сергееву

Виктория Кравченко
Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, что думает о возможном возвращении в клуб Ивана Сергеева из «Зенита».

«Думаю, что в ближайшее время на официальном сайте клуба мы порадуем болельщиков. Мы были бы очень счастливы, если бы Иван Сергеев оказался у нас», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

Ранее журналист Иван Карпов рассказал, что футболист может перейти в самарский клуб. В «Зените» в комментарии для «СЭ» назвали эту информацию слухами.

Сергеев выступает за «Зенит» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард провел 39 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: championat.com
Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
1
0
Читайте также
Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024
Шахматист Зиаур Рахман умер во время матча чемпионата Бангладеш
В Воронежской области около 50 человек эвакуировали в ПВР после атаки беспилотника
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
В США сравнили действия ВСУ с поступками нацистов во времена ВОВ
Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в белорусских селах
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

В «Зените» назвали слухами информацию о возможном переходе Сергеева в «Крылья Советов»

Агенты Сако сообщили, что клубы РПЛ следят за защитником «Монпелье»