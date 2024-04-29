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29 апреля, 23:36

Спортивный директор «Крыльев Советов» Корниленко: «Расширение РПЛ? Предмета для разговора нет»

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

«Расширение? Эта тема нигде официально не звучит, не обсуждается. Поэтому считаю, что предмета для разговора нет», — приводит слова Корниленко «РБ Спорт».

Российская премьер-лига была образована в 2002 году. С тех пор в состав участников турнира всегда входили 16 команд.

На данный момент в зоне прямого вылета из РПЛ сезона-2023/24 находятся «Урал» (25 очков) и «Сочи» (20), располагающиеся на 15-м и 16-м местах, а в зоне стыковых матчей — «Балтика» (26) и «Оренбург» (26), идущие 13-ми и 14-ми. До конца чемпионата командам осталось провести 4 тура.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Корниленко
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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