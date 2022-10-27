В «Крыльях Советов» рассказали, что до конца недели определятся со сборами

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о том, когда руководством клуба будет принято решение о проведении зимних сборов.

«Думаю, что до конца этой недели мы со сборами уже определимся», — цитирует Корниленко «РБ Спорт».

Из-за проведения ЧМ-2022 в Катаре пауза в РПЛ наступит раньше обычного и может составить около полутора месяцев.

В этом сезоне РПЛ «Крылья Советов» набрали 14 очков и занимают 11-е место.

В следующем туре самарцы дома примут «Нижний Новгород» 30 октября.