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Сегодня, 13:15

В «Крыльях Советов» рассказали, что до конца недели определятся со сборами

Руслан Минаев
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о том, когда руководством клуба будет принято решение о проведении зимних сборов.

«Думаю, что до конца этой недели мы со сборами уже определимся», — цитирует Корниленко «РБ Спорт».

Из-за проведения ЧМ-2022 в Катаре пауза в РПЛ наступит раньше обычного и может составить около полутора месяцев.

В этом сезоне РПЛ «Крылья Советов» набрали 14 очков и занимают 11-е место.

В следующем туре самарцы дома примут «Нижний Новгород» 30 октября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kry-l-ya-sovetov-opredelyatsya-s-mestom-provedeniya-sborov-do-kontsa-nedeli/
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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