В «Крыльях Советов» рассказали, что официально от «Зенита» не приходило предложений по Пиняеву

Сегодня, 11:47
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал уход Сергея Пиняева из самарского клуба в «Локомотив».
— Пиняев уже игрок «Локомотива», что по нему говорить?
— Говорили, что с вами общались представители «Зенита». Было общение или не было у Пиняева шанса пойти в другой клуб, кроме «Локомотива»?
— Почему? Думаю, шансы были. Сергей сделал свой выбор, вопросы к нему. Официально из «Зенита» ничего не приходило.
Пиняев перешел «Локомотив» 28 декабря, подписав с клубом контракт на 4 года. В текущем сезоне на счету Пиняева 11 матчей в РПЛ, в которых он забил 3 гола и отдал 2 голевых передачи.