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Сегодня, 11:47

В «Крыльях Советов» рассказали, что официально от «Зенита» не приходило предложений по Пиняеву

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал уход Сергея Пиняева из самарского клуба в «Локомотив».

— Пиняев уже игрок «Локомотива», что по нему говорить?

— Говорили, что с вами общались представители «Зенита». Было общение или не было у Пиняева шанса пойти в другой клуб, кроме «Локомотива»?

— Почему? Думаю, шансы были. Сергей сделал свой выбор, вопросы к нему. Официально из «Зенита» ничего не приходило.

Пиняев перешел «Локомотив» 28 декабря, подписав с клубом контракт на 4 года. В текущем сезоне на счету Пиняева 11 матчей в РПЛ, в которых он забил 3 гола и отдал 2 голевых передачи.

Сергей Пиняев
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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