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Сегодня, 21:09

В «Крыльях Советов» рассказали, что у клуба не было конфликтов с «Шахтером»

Виктория Кравченко
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В «Крыльях Советов» рассказали о том, что в Турции конфликтов с украинским «Шахтером» у российского клуба не было.

«Нет, мы не жили с «Шахтером» в одном отеле, совместное проживание российских клубов с украинскими у нас не допускается, этот вопрос сразу обговаривался. С нами живут сейчас «Ахмат», «Факел», до этого с нами жили поляки. Мы тренировались с «Шахтером» на соседних полях, несколько тренировок на первом сборе проходили в одно время. Никаких конфликтов не было, даже напротив кто-то оставался смотреть тренировки, когда они позже заканчивали», — ответили Metaratings.ru в пресс-службе самарского клуба.

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Источник: https://metaratings.ru/news/krylya-sovetov-my-trenirovalis-v-odnom-komplekse-s-shakhtyorom-nikakikh-konfliktov-ne-bylo-227822/
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