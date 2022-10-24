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Сегодня, 09:40

В «Крыльях Советов» высказались о возможном переходе Пиняева в «Локомотив»

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что руководство «Локомотива» провело встречу с представителями Сергея Пиняева относительно возможного перехода полузащитника.

«Я об этом ничего не знаю. Официально в клуб никто не обращался», — сказал Корниленко «СЭ».

По данным «СЭ», существует высокая вероятность, что Пиняев и еще несколько игроков «Крыльев» летом окажутся в московском клубе.

В текущем сезоне на счету хавбека два гола и одна результативная передача в 10 матчах.

Сергей Корниленко
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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9
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