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Сегодня, 15:29

В «Крыльях Советов» заявили, что частично оплатили долг перед дочерней компанией Ростеха

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Яковлев.
Фото ПФК «Крылья Советов»
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Председатель совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб частично погасил долг, который составляет 897 миллионов рублей перед дочерней компанией Ростеха «РТ-Капиталом».

«27 января клуб осуществил частичное погашение задолженности перед «РТ-Капитал» в размере 100 миллионов рублей», — рассказал Яковлев «СЭ».

Сообщается, что «РТ-Капитал» последовательно предпринимал усилия для развития клуба и для его участия в национальных турнирах. Компания ежегодно подтверждала статус долга перед РПЛ, что позволяло «Крыльям Советов» продолжать выступления в чемпионате России. Кроме того, она неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения.

В компании подчеркнули, что «Крылья Советов» находились в затруднительной финансовой ситуации, когда обратились за кредитной помощью, и с учетом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что власти региона намерены вернуть заем, предоставленный «Крыльям Советов» компанией «РТ-капитал».

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ФК Крылья Советов (Самара)
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