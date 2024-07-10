В «Крыльях Советов» заявили, что не ведут переговоров по Гарре

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Бенхамина Гарре.

«Гарре — хороший футболист, один из наших лидеров. Мы сейчас не ведем по нему никаких переговоров ни с одним из клубов. У него сменились представители. Они занимаются его развитием, слушают его и смотрят, чем могут помочь. В клуб предложений не поступало», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее сообщалось об интересе к Гарре «Краснодара» и «Спартака». Полузащитник выступает за «Крылья» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.