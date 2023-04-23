В «Крыльях Советов» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что клуб собирается обратиться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) в связи с судейством в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2).

«У нас вопросов очень много. Я думаю, что мы их все отразим, когда будем обращаться в ЭСК. Все моменты укажем», — приводит «Чемпионат» слова Корниленко.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками, «Пари НН» идет на 13-й строчке с 22 очками.