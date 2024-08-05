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Сегодня, 23:09

В «Крыльях Советов» заявили о доверии к Осинькину

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера команды.

В трех стартовых турах текущего сезона «Крылья» потерпели 3 поражения с общим счетом 1:7.

«Останется ли Осинькин до конца сезона? Мы доверяем Игорю Витальевичу. Команда работает над усилением.

Грулев и Гладышев? У Грулева перелом ноги, Гладышев нужен Личке. Если «Динамо» его отпустит, мы с удовольствием рассмотрим вариант с Гладышевым», — сказал Андреев «СЭ».

59-летний Осинькин возглавляет самарцев с 2020 года. Под его руководством команда заняла 9-е место в РПЛ по итогам сезона-2023/24.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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