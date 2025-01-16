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Сегодня, 16:18

В «Крыльях» заверили, что иск дочерней компании Ростеха не скажется на работе клуба

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель Совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о задолженности самарского клуба перед дочерней компанией Ростеха «РТ-Капиталом» в размере 897 миллионов рублей.

16 января пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о назначении Яковлева на пост председателя Совета директоров клуба.

«На первом заседании совета директоров сегодня обсудили исковое заявление «РТ-капитал». Да, сумма внушительная, но, несмотря на это уверен, что предъявленные претензии не скажутся на работе клуба и игре «Крыльев Советов» в РПЛ в предстоящем сезоне», — сказал Яковлев «СЭ».

Сообщается, что «РТ-Капитал» последовательно предпринимал усилия для развития клуба и для его участия в национальных турнирах. Компания ежегодно подтверждала статус долга перед РПЛ, что позволяло «Крыльям Советов» продолжать выступления в чемпионате России. Кроме того, она неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения.

В компании подчеркнули, что «Крылья Советов» находились в затруднительной финансовой ситуации, когда обратились за кредитной помощью, и с учетом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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