В «Крыльях» заявили, что переживают невероятные эмоции после победы над «Локомотивом»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян прокомментировал «СЭ» победу команды над «Локомотивом» (5:1) в матче 22-го тура РПЛ.

«Мы довольны результатом и переживаем невероятные эмоции внутри коллектива. При этом все мысли о следующем матче, сегодняшняя победа была первым шагом к цели. Уже завтра начинаем подготовку к матчу с «Рубином». Спасибо всем тем болельщикам, кто сегодня пришел на стадион, кто продолжает поддерживать «Крылья» в горе и радости», — сказал Тер-Абрамян «СЭ».

«Крылья Советов» (22 очка) одержали первую победу с декабря и поднялись на десятое место в РПЛ. «Локомотив» (40) остается четвертым в турнирной таблице.