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Сегодня, 17:24

В курском «Авангарде» рассказали, как клубы РПЛ помогают Курской области

Виктория Кравченко
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Генеральный директор курского «Авангарда» Дмитрий Извеков объяснил, как клубы РПЛ помогают жителям региона в связи с ситуацией в Курской области.

— Нам очень помогают клубы РПЛ. «Зенит» уже забрал детей 2011 года рождения, там ребята будут проводить сборы на базе «Газпрома». Проживание полностью за счет принимающей стороны.

Сейчас ЦСКА готов забрать ребят 2012 г.р., они даже на два домашних матча московской команды попадут. Ведутся переговоры с другими клубами Премьер-Лиги и ФНЛ. Это хорошо: дети будут в безопасности и проведут сборы.

Мы еще объявили сбор средств для жителей, которые остаются в пунктах временного размещения, многие клубы тоже откликнулись, разместили информацию на своих ресурсах. «Крылья Советов» отдадут часть с продажи билетов, ФК «Ленинградец» собирает средства и командой, и болельщиками, — заявил Извеков «РБ Спорт».

Сбор гуманитарки и помощь «Зенита» и ЦСКА. Как курский «Авангард» переживает вторжение в свою область

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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