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Сегодня, 14:14

В «Лацио» опровергли информацию об интересе к Сперцяну

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Лацио» Игли Таре рассказал, что думает об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Лацио» интересуется Сперцяном? Это фейк. Мы никогда им не интересовались», — заявил Таре Sport24.

Сперцян является воспитанником краснодарского клуба и дебютировал за основной состав в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-23-v-latsio-oprovergli-slukhi-ob-interese-k-spertsyanu
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Лацио
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