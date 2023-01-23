В «Лацио» опровергли информацию об интересе к Сперцяну

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Спортивный директор «Лацио» Игли Таре рассказал, что думает об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
«Лацио» интересуется Сперцяном? Это фейк. Мы никогда им не интересовались», — заявил Таре Sport24.
Сперцян является воспитанником краснодарского клуба и дебютировал за основной состав в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.