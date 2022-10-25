В «Лацио» заявили, что не следят за игроками из РПЛ

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре в комментарии «СЭ» рассказал, что римский клуб не следит за футболистами из чемпионата России.

«Интересуемся ли Чаловым или Зайнутдиновым? Нет. Мы не следим за игроками, которые выступают в РПЛ», — сказал Таре корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В сезоне-2022/23 полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов принял участие в 15 матчах и не отличился результативными действиями.

У форварда армейцев Федора Чалова в нынешнем сезоне 11 голов и 2 результативных передачи в 16 играх. В понедельник, 24 октября сообщалось, что Чаловым интересуется «Венеция».