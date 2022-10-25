В «Лацио» заявили, что не следят за игроками из РПЛ

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Спортивный директор «Лацио» Игли Таре в комментарии «СЭ» рассказал, что римский клуб не следит за футболистами из чемпионата России.
«Интересуемся ли Чаловым или Зайнутдиновым? Нет. Мы не следим за игроками, которые выступают в РПЛ», — сказал Таре корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
В сезоне-2022/23 полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов принял участие в 15 матчах и не отличился результативными действиями.
У форварда армейцев Федора Чалова в нынешнем сезоне 11 голов и 2 результативных передачи в 16 играх. В понедельник, 24 октября сообщалось, что Чаловым интересуется «Венеция».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования