В «Ланусе» подтвердили интерес к защитнику клуба со стороны «Оренбурга»

Президент аргентинского клуба «Ланус» Луис Чебель прокомментировал информацию, что защитник команды Матиас Перес может перейти в российский «Оренбург».

«Оренбург» действительно проявляет интерес к Пересу, но сумма их предложения слишком низкая. На выдвинутых ими условиях этот трансфер невозможен. Если они улучшат условия, тогда посмотрим", — приводит слова функционера Sport24.

Контракт 23-летнего аргентинца с клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Матиас Перес провел за «Ланус» 45 матчей и забил 3 гола.