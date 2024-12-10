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Сегодня, 18:55

В «Лас-Пальмас» опровергли информацию о согласовании трансфера Виллиана Жозе

Константин Белов
Корреспондент
Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе.
Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Лас-Пальмаса» Луис Эльгера в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможной покупке нападающего «Спартака» Виллиана Жозе.

По информации издания Todofichajes, испанский клуб договорился с красно-белыми о трансфере 33-летнего футболиста и заплатит за Жозе 1,5 миллиона евро.

«Эта новость не соответствует действительности», — сказал Эльгера «СЭ».

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из испанского «Бетиса» в июле 2024 года, подписав двухлетний контракт. В этом сезоне он провел 13 матчей за спартаковцев во всех турнирах и отметился 1 голом.

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Виллиан Жозе
ФК Лас-Пальмас
ФК Спартак (Москва)
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