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Сегодня, 11:09

В «Левски» рассчитывают провести матчи со «Спартаком» и «Уралом» согласно расписанию

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Футболисты «Левски».
Фото ФК «Левски»
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Как стало известно «СЭ», в болгарском «Левски» рассчитывают сыграть с российскими командами на тренировочном сборе в ОАЭ. В клубе планируют провести матчи со «Спартаком» и «Уралом» согласно расписанию.

Отмена матча с «Краснодаром» была по инициативе российского клуба и связана с видением нового тренерского штаба.

Ранее болельщики «Левски» протестовали против проведения товарищеских матчей с российскими командами.

16 января RT со ссылкой на Sportal сообщал, что болгарский клуб рассматривает возможность сыграть товарищеские матчи с российскими клубами в цветах украинского флага.

Матч «Левски» со «Спартаком» должен пройти 22 января, с «Уралом» — 31 января.

Футбол
ФК Левски
ФК Спартак (Москва)
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