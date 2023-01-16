В «Левски» рассчитывают провести матчи со «Спартаком» и «Уралом» согласно расписанию

Как стало известно «СЭ», в болгарском «Левски» рассчитывают сыграть с российскими командами на тренировочном сборе в ОАЭ. В клубе планируют провести матчи со «Спартаком» и «Уралом» согласно расписанию.

Отмена матча с «Краснодаром» была по инициативе российского клуба и связана с видением нового тренерского штаба.

Ранее болельщики «Левски» протестовали против проведения товарищеских матчей с российскими командами.

16 января RT со ссылкой на Sportal сообщал, что болгарский клуб рассматривает возможность сыграть товарищеские матчи с российскими клубами в цветах украинского флага.

Матч «Левски» со «Спартаком» должен пройти 22 января, с «Уралом» — 31 января.