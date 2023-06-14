В «Локомотиве» назвали срок восстановления Магкеева после тяжелой травмы

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о восстановлении защитника Станислава Магкеева после тяжелой травмы.

«Обычно восстановление после такой травмы занимает 6-8 месяцев. Все сделано качественно. Надеемся, что Стас восстановится в необходимые сроки», — приводит слова Нагорных ТАСС.

24-летний футболист получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0). У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 25 мая футболист был прооперирован в одной из французских клиник.

В минувшем сезоне Магкеев провел 19 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.