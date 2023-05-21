В «Локомотиве» назвали выгодным выкуп Кухты пражской «Спартой»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» прокомментировал выкуп нападающего Яна Кухты пражской «Спартой».

«Если учитывать, что ситуация с момента приобретения Кухты очень серьезно изменилась — мы считаем условия, на которых реализовали Яна, выгодными. Шантаж со стороны агента? Такого не было», — сказал Нагорных «СЭ».

Чешский футболист сыграл за «Локомотив» 11 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. В июле 2022 года Кухта перешел в аренду в пражскую «Спарту».