В «Локомотиве» назвали высокой вероятность перехода Севикяна в московский клуб

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о переговорах с полузащитником «Ференцвароша» Эдгаром Севикяном.

«Последние штрихи должны быть внесены, как только точки будут поставлены, сразу уже будет информация. Мы сейчас находимся в высокой степени договоренности», — приводит ТАСС слова Нагорных.

Он также отметил, что футболист знаком главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактиону по работе в «Пари НН» и молодежной сборной России.

«Игрок известный и понятный для нашего тренерского штаба, мы уверены, что он может усилить наши наступательные действия», — добавил Нагорных.

В нынешнем сезоне 23-летний Севикян принял участие в одном матче за «Ференцварош», проведя на поле восемь минут.