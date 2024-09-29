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Сегодня, 10:45

Нагорных: «Наша задача — биться и бороться в каждой игре, быть в топе»

Д. Барулев , М. Антонов , А. Бухаев
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» поделился мнением о возможной борьбе клуба за чемпионство.

— Галактионов однажды сказал, что хищник, который пробует мясо, хочет его снова и снова.

— Можно еще сказать, что аппетит приходит во время еды. Команда укрепляется. В составе нет людей, которые бы ни работали на общий результат.

— Какие шансы у «Локомотива» на чемпионство?

— Перед началом сезона мы обсуждали с командой, что наша задача — биться и бороться в каждой игре, быть в топе. Мы следуем этому. Команда на сезон выполняет установку.

— В прошлом сезоне была более четкая установка — место в тройке и финал Кубка.

— Считайте, что не очень четкая. В текущем сезоне у нас не установка, а договоренность с командой.

«Локомотив» после 10 матчей занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками.

Алексей Батраков. «Зенит» придет за Батраковым? В какие-то годы у нас воронки приезжали за кем-то по утрам". Интервью Нагорных

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных

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