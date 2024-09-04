В «Локомотиве» не исключили продление контракта с Тикнизяном

Сегодня, 16:07
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контракта с защитником Наиром Тикнизяном.
— Продление Батракова на улучшенных условиях?
— Куда продлеваться, у него до 2027 года.
— Какая история с Тикнизяном? У него продление?
— У него еще два года контракта.
— Было желание у «Локомотива» продлить?
— У нас всегда есть желание продлевать контракты с хорошими футболистами.
В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл в 6 матчах РПЛ, в которых забил 2 гола.
Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.