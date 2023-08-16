В «Локомотиве» объяснили поведение Дзюбы в отношении журналиста

Директор по коммуникациям «Локомотива» Сергей Дерябкин высказался о дисквалификации форварда железнодорожников Артема Дзюбы по итогам инцидента с журналистом «РБ Спорт».

16 августа стало известно, что 34-летний форвард дисквалифицирован на два матча условно за угрозу в адрес журналиста — футболист грубо ответил представителю СМИ после игры 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

- Главный посыл Артема: он находился с семьей, — начал Дерябкин. — Думаю, вы все читаете его соцсети, там не присутствует роли его детей. Для него главное было это. Именно поэтому ситуация казалась неприятной.

- Просили ли извинения у Дзюбы за поступок?

- Никто: ни сам Виталий, ни председатель КДК не просил извинений. Тем не менее Дзюба сказал, что сожалеет о словах, они стали для него уроком.