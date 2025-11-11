В «Локомотиве» объяснили, за счет чего академия клуба попала в топ-100 мира по версии CIES

В «Локомотиве» объяснили, благодаря чему академия клуба попала в топ-100 мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Академия «Локомотива» стала единственным представителем России в рейтинге.

«На сегодняшний день в составе «Локомотива» играет 7 воспитанников Академии. Это очень значимый результат. И вторая наша задача — это готовить игроков сборной России. У нас на 2025 год 27 мальчиков выступают за сборные команды страны и 14 девочек. Думаю, это лучший результат в стране», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова директора академии клуба Дмитрия Балашова.

В 2025 году Департамент развития молодежного футбола «Локомотива» выпустил Единую методологию — пособие, в котором собраны принципы игры, построения учебно-тренировочного процесса и организации всей спортивной деятельности. В их числе работа индивидуального отдела подготовки.

«Суть — в персонализации работы с игроками по амплуа, то есть это не командная работа, это индивидуальная работа конкретно с группой полузащитников в моём исполнении. Мы стараемся делать упражнения на большее количество повторений, потому что в тренировочном процессе, в командном взаимодействии не так часто получаются какие-то специфические элементы, с которыми ты сталкиваешься потом на поле. И что касается количества повторений, если у тебя 3?4 игрока или у тебя 24, соответственно, КПД другой совершенно», — заявил бывший полузащитник железнодорожников Динияр Билялетдинов, который является тренером по индивидуальной подготовке Департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

«Не просто так мы попали в 100 лучших академий мира. Могу сказать, что это не только связано с количеством футболистов, которые у нас есть, которые играют в Премьер-лиге. Это также работа и отношение, которое мы здесь внутри даём этим ребятам. Я пытаюсь, как всегда, передать им, что только таланта не хватает. Очень важно, чтобы у них были силы в плане ментальности. И для меня это самое важное качество, которое требуется от ребёнка, чтобы он стал футболистом на уровне Премьер-лиги», — отметил экс-голкипер «Локомотива» Гильерме, который занимает должность координатора по развитию и подготовке вратарей в академии клуба.

Академия «Локомотива» заняла 96-е место в рейтинге CIES. В списке учтены количество подготовленных футболистов, уровень клубов, за которые они играли в прошлом году, а также количество минут, проведенных ими на поле.

Первое место заняла португальская «Бенфика», в пятерку лучших вошли «Барселона», «Ривер Плейт», «Аякс» и «Бока Хуниорс».