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Сегодня, 13:10

В «Локомотиве» оценили новость о планах «Зенита» выкупить Пиняева летом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Футболист "Локомотива" Сергей Пиняев.
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что московский клуб не планирует летом расставаться с нападающим Сергеем Пиняевым

«Никаких обращений от «Зенита» не было, переговоров не ведем. Желания расставаться с Пиняевым нет. Мы строим молодую российскую команду на долгие времена», — приводит слова Ульянова РИА «Новости Спорт».

Пиняеву 18 лет. Нападающий перешел в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно, заключив контракт на четыре года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых отметился пятью голами и тремя результативным передачами.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230529/pinyaev-1874790887.html
Сергей Пиняев
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